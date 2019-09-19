Костромская область, , 00:21 — REGNUM В Костроме на Московской улице разрушается здание старого железнодорожного вокзала, — сообщает К1news.

Стены здания помнят императора Николая ll, который посещал с семьей Кострому в 1913 году, в честь 300-летия династии Романовых.

Построен вокзал в 1887 году. По железной дороге люди приезжали в город, переправляясь далее через Волгу. В 1932 году построили мост через реку, в Костроме появилась станция «Кострома — Новая», пятикилометровый фрагмент старой ветки стал тупиковым, пассажирское движение прекратилось.

Здание старого вокзала считается достопримечательностью города, до недавнего времени там находился антикварный салон и жилые квартиры. Год назад вокзал решили законсервировать, чтобы сохранить его как памятник архитектуры и истории.

Консервацию объекта культурного наследия может выполнять только специализированная организация с лицензией, поэтому поиски инвесторов для его ремонта все ещё продолжаются.