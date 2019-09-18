Великий Новгород, , 22:31 — REGNUM В Новгородской области стартовал конкурс «История отказа от аборта», который объявили региональное министерство здравоохранения совместно с Новгородской епархией Русской православной церкви. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской епархии, на конкурс ждут истории от жительниц региона, отказавшихся от прерывания беременности; акушеров-гинекологов, а также психологов по доабортному консультированию.

«Критерии выбора — поучительность и показательность истории отказа от аборта. Девять лауреатов получат призы в виде бытовой техники, а один — особый приз за самую трогательную историю для помощи размышляющим об аборте», — сообщили организаторы конкурса.

Организаторы конкурса считают, что присланные истории спасения детских жизней изменят чьё-нибудь представление о том, что такое аборт, или поддержат в трудную минуту выбора, а также напоминают историю девушки из художественного фильма 1977 года «Школьный вальс», в котором заканчивающая школу юная героиня Зося остаётся одна, без любимого, без поддержки родителей, но всё же принимает решение сохранить беременность.

«Тема аборта и в наши дни табуирована обществом, и никто не считал, сколько женщин, совершивших аборт, жалеют о несбывшемся счастье всю свою жизнь — уходят в депрессию, болеют, почему-то не могут больше смеяться. При этом, чтобы принять верное решение, нужно не так много — дружеское участие, чей-то пример перед глазами, разговор с грамотным психологом», — прокомментировала решение о проведении конкурса сотрудница Новгородского областного роддома Юлия Разинкова.

Церемонию награждения победителей конкурса планируют провести 22 ноября, приурочив ко Дню матери в России.

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