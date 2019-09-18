Ташкент, , 22:13 — REGNUM Правительство Узбекистана постановлением утвердило о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории республики, сообщает Минюст страны.

«Согласно постановлению, регистрация мобильных устройств осуществляется до 1 ноября 2019 года — в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи, на бесплатной основе», говорится в сообщении.

С 1 ноября 2019 года — путем обращения физических лиц, импортеров и организаций-производителей к системе регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, на бесплатной основе, а с 1 декабря 2019 года на платной основе."Мобильные устройства, которые уже были зарегистрированы, не подлежат повторной регистрации», отмечает Минюст.

Ведомство не сообщает, какую сумму с 1 декабря этого года будут взимать за регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Узбекистане функционируют пять сотовых операторов — Perfectum, Uzmobile, UMS, Usell и Beeline.

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