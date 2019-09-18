Ростов-на-Дону, , 21:49 — REGNUM Информация о противоправных действиях со стороны руководства в отношении инспекторов ГИБДД будет проверена сотрудниками правоохранительных органов в Ростовской области. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инспектор ГИБДД Mvd.ru

Будет проверена информация, опубликованная рядом региональных СМИ, о поборах, которые взимаются начальством после каждой смены с сотрудников ГИБДД. Из-за этого, якобы, сотрудники вынуждены нарушать закон и брать взятки. При этом сотрудники ГИБДД якобы обращались с просьбами о проверках, но каждый раз проверки проводились формально и результатов не давали.

В пресс-службе регионального ведомства заявили, что все указанные факты будут проверяться.

Ранее ИА REGNUM сообщало об анонимной жалобе, которая поступила в одно из региональных СМИ Ростовской области. В письме был указан ряд противоправных действий, которые якобы совершает начальство по отношению к сотрудникам ГИБДД.

Анонимный автор уверял, что начальство заставляет сотрудников на постоянной основе передавать руководству крупные суммы денег.

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