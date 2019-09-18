Владимир, , 20:59 — REGNUM Введение Владимиро-Суздальским музеем-заповедником «сувенирного налога» может негативно сказаться на развитии предпринимательства в регионе. Об этом заявил директор областного департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов на заседании рабочей группы по вопросу платежей, которые ВСМЗ хочет получать за изображение на сувенирной продукции памятников архитектуры, находящихся в его оперативном управлении.

Заместитель гендиректора ВСМЗ по развитию Александр Капусткин заявил, что суммы в прейскуранте пересмотрят и установят определённые льготы, но от введения налога музей отказываться не намерен.

Бизнесмены же по-прежнему называют введение платы нарушением их прав, хотя за музеями законодательно закреплено право ввести платёж за изображения памятников культуры. Профильный департамент поддерживает предпринимателей: Рамазанов заявил, что этот налог «увеличит административную и финансовую нагрузку на бизнес». Новое заседание рабочей группы должно пройти в конце сентября.