Нижнекамск, Татария, , 20:53 — REGNUM 15 сентября на предприятии «Нижнекамскнефтехим» выявили сброс подтоварной воды, которая могла стать причиной загазованности в воздухе. Об этом заявил генеральный директор компании Азат Бикмурзин на совещании представителей промышленных предприятий и природоохранных структур, которое провел мэр города Айдар Метшин. При этом он отметил, что к залповым выбросам 8 сентября предприятие отношения не имеет, сообщает «Бизнес-online». По его словам, после каждого случая «Нижнекамскнефтехим» устраивал проверку, не исключается, что виновником выбросов 8 сентября может быть смежное предприятие.

Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Раушан Шамгунов заявил, что его компания не является виновником выбросов ни 8 сентября, ни 15 сентября.

В то же время на портале администрации города сообщается, что «Нижнекамскнефтехим» предупредил жителей о вероятности дымного горения 18 и 19 сентября.

«В связи с остановом на плановый капитальный ремонт завода этилена 18 и 19 сентября возможно сжигание остатков нефтехимических продуктов на факеле с его дымным горением», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнекамска жаловались на зловонные выбросы два воскресенья подряд — 8 и 15 сентября. По данным минэкологии республики, в городе с 8 по 9 сентября фиксировалось превышение в воздухе ПДК (предельно допустимой концентрации) по этилбензолу в 11 раз. Превышение ПДК по сероводороду — в 2,9 раза. С ситуацией в минувшее воскресенье разбирается «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу». Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сказал, что эта ситуация — «предел допустимого». Он добавил, что разобраться в ситуации — это принципиальный вопрос.

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