Москва, , 20:12 — REGNUM Благотворительный фонд «Память поколений» помог ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в Тулуне — зоне, пострадавшей от наводнений.

Ветеранам была необходима поддержка бытового назначения: жилые здания были повреждены при наводнении, большинство привычных вещей жители оставили в своих домах. Местные органы власти оказывают поддержку жителям, связанную с восстановлением старого жилья, если оно подлежит реконструкции, и выделением нового жилья, если возможности восстановить старые здания нет.

Но без самых простых вещей обходиться в обычной жизни так же крайне сложно: вся бытовая техника, одежда, утварь были затоплены вместе с домами.

Всего в Тулуне в помощи нуждались 14 ветеранов боевых действий — каждый из них получил по 50 тыс. руб. на нужды бытового характера. В общей сложности Фонд оказал помощь на 700 тыс. руб. Благотворительный фонд «Память поколений» планирует оказывать необходимую помощь и далее.

«Стихийные бедствия редки, но это одни из самых страшных событий для простого человека — урон, нанесенный ими, достигает обычно колоссальных масштабов. Наш фонд оказывает поддержку ветеранам всех боевых действий медицинского характера. Но в столь сложное время, когда ветеранам боевых действий в Афганистане, оказавшимся на затопленных территориях города Тулуна, крайне необходима помощь бытового назначения, мы просто не могли остаться в стороне: ранее они защищали Родину ценой своего здоровья и жизни, а теперь мы должны им помочь в сложной жизненной ситуации», — прокомментировала Катерина Круглова, исполнительный директор БФ «Память поколений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 10 000 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока.