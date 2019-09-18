Уфа, , 19:51 — REGNUM В Башкирии мать отказывалась от лечения для 4,5-летней дочери, которая страдает тяжелым заболеванием. Суд 17 сентября обязал мать ребенка провести заместительную инсулинотерапию несовершеннолетней дочери, сообщили ИА REGNUM в управлении ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по республике.

Для передачи больного ребенка в больницу приставам пришлось провести целую секретную операцию. Решение суда в этом случае подлежит немедленному исполнению.

«Поскольку вопрос касался здоровья несовершеннолетнего, после проведения оперативных поисковых мероприятий, в присутствии сотрудников скорой помощи и полиции, уже поздней ночью под контролем судебных приставов ребенок был госпитализирован», — отметили в ведомстве.

В настоящее время девочка получает необходимую терапию.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Рязани вынесли приговор по делу о смерти больного ребенка из-за прекращения лечения. У ребенка было врожденное заболевание, при котором ему требовалась пожизненная терапия. Сначала молодые родители следователи указаниям врачей, но через некоторое время перестали давать больному лекарства. Они посчитали, что совершаемые ими ежедневные молитвы помогут ему выздороветь без применения назначенного врачами лечения. Обвиняемые полностью признали свою вину. Отец умершего ребенка приговорен к году ограничения свободы, мать — к девяти месяцам.