Курган, , 19:18 — REGNUM В Зауралье, по прогнозу синоптиков, днём 19 и ночью 20 сентября в отдельных районах области ожидается шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с. Он будет сопровождаться грозой и сильным ливнем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по курганской области.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий и поездки по городу. Важно не оставлять без присмотра детей, предупреждают спасатели.

Температура воздуха в Кургане два опасных дня будет держаться в пределах +14…+13 °С.