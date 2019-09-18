Калуга, , 19:19 — REGNUM Работа секции «Современные методы и подходы к обращению с отходами производства и потребления» состоялась 18 сентября в Калуге в областной торгово-промышленной палате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Работа секции «Современные методы и подходы к обращению с отходами производства и потребления» состоялась в областной торгово-промышленной палате Admoblkaluga.ru

Основная цель встречи — диалог ученых и практиков, которые занимаются разработкой и внедрением современных технологий переработки мусора. Генеральный директор ООО «Профземресурс» Олег Панкратов рассказал о созданной в экотехнопарке «Калуга» системе экологического мониторинга за состоянием воздуха, подземных вод и уровнем шума. Чтобы избежать загрязнения грунтовых вод, на полигоне предприятия используется три слоя геосинтетических материалов, обеспечивающих полную изоляцию данной зоны. С помощью дренажной системы стоки попадают на очистные сооружения, которые понижают уровень загрязняющих веществ до нормативов воды рыбохозяйственного назначения. Экологический контроль будет проводиться на постоянной основе Роспотребнадзором, в том числе и на основании проб воды из скважин различной глубины, которые расположены вокруг предприятия. Участники секции большое внимание уделили вопросам повышения экологической грамотности населения. Практическим опытом данной работы также поделились организаторы эколого-просветительского проекта «Мы разделяем».

В зелёной резиденции состоялся мастер-класс по изготовлению предметов быта из использованных жестяных банок и показ фильма о последствиях использования одноразовой посуды. В занятии приняли участие депутаты, представители отраслевых министерств, бизнеса и научного сообщества, общественности.

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