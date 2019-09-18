Челябинск, , 19:10 — REGNUM 47-летний житель Челябинска получил российский паспорт через много лет жизни без документов. Об этом сообщает пресс-служба областного омбудсмена Маргариты Павловой.

Пресс-служба ГУ МВД России

Ранее гражданин 13 лет провёл в местах лишения свободы. Освободившись, не мог начать полноценную жизнь без паспорта и свидетельства о рождении, которых у него никогда не было. Попытки самостоятельно получить их не увенчались успехом. Из документов у него были лишь справки — об освобождении и из школы, но их оказалось недостаточно для получения важных документов.

Омбудсмен Маргарита Павлова направила обращения в областные управление миграции и ЗАГС. После этого в августе мужчина был официально признан гражданином России. А 16 сентября ему вручили паспорт.