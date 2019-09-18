Сургут, Югра, , 19:06 — REGNUM В Югре переселение из ветхого в благополучное жильё происходит с боем: жильцы авариек не желают переезжать из центра Сургута на окраину. Об этом сообщает «СИА-Пресс».

Дом на снос Марина Каширская © ИА REGNUM

Жители аварийного дома № 31/1 по улице Рабочей не желают лишиться привычного комфорта, присущего проживанию в центре города, и переезжать в посёлок Дорожный на окраине Сургута. Из четырёх квартир социального найма переехать в новостройку пожелали жители лишь одной. Другие собираются держать оборону, пока им не предложат равноценное жильё в центре города.

«В администрации Сургута говорят, что предложат жилье ещё два раза, а потом переселят нас через суд», — возмущаются сургутяне, не желающие покидать центр.

Добавим, по закону мэрия Сургута поступила верно: предоставляет жильё по социальному найму бесплатно, без доплат и с правом приватизации. Что касается жизненных ситуаций каждой из семей, не желающих покидать центр Сургута, то они не попадают под статьи Жилищного кодекса.