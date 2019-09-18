Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM Осенняя кампания по вакцинации населения от гриппа стартовала в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Вакцинация NIAID

В планах муниципального управления здравоохранения охватить прививками порядка 862 тыс. горожан — это 57% населения Екатеринбурга.

Напомним, что в прошлогоднюю осеннюю кампанию от гриппа были привиты 53% жителей мегаполиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за последнюю неделю увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. А вот случаев заболевания гриппом не зафиксировано.

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