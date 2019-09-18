Геленджик, Краснодарский край, , 18:43 — REGNUM Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл посетит Геленджик, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Патриарх Кирилл Иван Шилов © ИА REGNUM

Он посетит Новороссийскую епархию 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Патриарх проведет Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Геленджика. Начало богослужения назначено на 9 утра.

Напомним, праздник Рождества Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати наиболее важных после Пасхи праздников в православии. Праздник является непереходящим, то есть имеющим фиксированную дату.

Установление данного праздника относится к VI веку нашей эры. Оно связано с усилением почитания Богородицы после Эфесского собора.

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