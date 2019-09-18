Москва, , 18:37 — REGNUM В 2019 году в России в рамках развития информатизации идёт активное внедрение электронных медицинских карт, которые позволят врачам уделять больше времени пациентам. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федерального Фонда ОМС, 18 сентября заявила зампред Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики «Минздрав на связи».

Кроме того, она рассказала, что в этом году приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования был утверждён новый порядок контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, который внедрил принципиально новые походы к организации контрольно-экспертных мероприятий.

Эти меры, как заметил в свою очередь председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков, позволят обеспечить пациента необходимой качественной медицинской помощью и, как следствие, значительно сократить количество последующих контрольно-экспертных мероприятий со стороны страховых компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным департамента здравоохранения Москвы, электронной медицинской картой в столице РФ обзавелись почти 7 млн горожан.

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