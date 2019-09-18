Москва, , 18:16 — REGNUM Подразделение Росатома, отвечающее за развитие аддитивных технологий (трехмерная печать различных изделий), компания «РусАТ», планирует в 2021 году начать серийное производство отечественных индивидуальных медицинских имплантов. Импланты будут печататься на 3D-принтерах на площадке в Москве, сообщил исполнительный директор «РусАТ» Евгений Григорьев в ходе форума «Технопром-2019» в Новосибирске.

Григорьев пояснил, что проведение клинических испытаний имплантов и получение сертификатов запланировано на 2020 год.

По его словам, сейчас в компании активно реализуется проект по созданию производства индивидуальных имплантов. Каждому человеку можно будет изготовить индивидуальный имплант под необходимые именно ему задачи, в настоящее время отрабатывается технология, образцы уже прошли предклинические испытания на животных.

На сегодняшний день в России используются преимущественно импланты из-за рубежа, они не являются индивидуальными, то есть делаются на станках по стандартным размерам. В Росатоме в последние годы активно осваивают технологии 3D-печати, что позволит создавать импланты индивидуально под каждого пациента.

Как отметил Григорьев, «РусАТ» является единственной компанией в России, которая обладает полным циклом 3D-печати: от производства порошков, собственного программного обеспечения для принтеров до управления печатью и проектирования и создания имплантов. По его данным, сейчас в Россию импортируется имплантов на 2−3 млрд рублей ежегодно, и «РусАТ» намерена занять около пятой доли рынка.