Рязань, , 18:07 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной предстоящую работу. Как написал глава региона на своей странице в социальной сети, времени на раскачку нет, в усиленном режиме нужно заняться благоустройством города.

Встреча Николая Любимова с новым мэром Рязани Еленой Сорокиной Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Николай Любимов

В областном центре необходимо привести в нормативное состояние 48% дорог. Кроме того, городским властям нужно продолжить ремонт дворов, благоустройство общественных территорий, развивать коммунальную инфраструктуру. Шанс заявить о возможностях региона даст проект «Новогодняя столица России 2020».

«Разговоры всегда должны заканчиваться делом. Елену Борисовну отличает хозяйственность, деловой подход, желание быть полезной родной земле. Всё это очень пригодится ей в работе. Новый мэр пообещала, что будет прислушиваться к вашим пожеланиям и требованиям, для этого заведёт аккаунт в соцсетях», — уточнил Николай Любимов.