Рязань, 18 сентября 2019, 18:07 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной предстоящую работу. Как написал глава региона на своей странице в социальной сети, времени на раскачку нет, в усиленном режиме нужно заняться благоустройством города.
В областном центре необходимо привести в нормативное состояние 48% дорог. Кроме того, городским властям нужно продолжить ремонт дворов, благоустройство общественных территорий, развивать коммунальную инфраструктуру. Шанс заявить о возможностях региона даст проект «Новогодняя столица России 2020».