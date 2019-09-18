Геленджик, Краснодарский край, , 17:48 — REGNUM Прокуратурой Геленджика возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств директором одной из управляющих компаний города, 18 сентября сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ущерб оценивается специалистами в 3,5 млн рублей.

По данным прокуратуры, с января 2018 по июль 2019 года ООО УК «Прораб» переводило коммунальные платежи жителей более 75 многоквартирных домов на счета аффилированных лиц. Этими счетами по нотариальной доверенности распоряжался сам руководитель управляющей компании.

Напомним, ранее в Новороссийске на два года посадили директора управляющей компании, похитившего 39 млн рублей. В результате его действий тогда 24 тысячи человек остались без горячего водоснабжения.

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