Курган, , 17:59 — REGNUM В Курганской области заключённые изготавливают скамейки и урны для столицы Зауралья. Муниципальный контракт на изготовление элементов благоустройства общественных территорий заключён с исправительной колонией № 2 до конца октября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

За это время отбывающие наказание в колонии изготовят 62 скамейки и 70 урн для улиц Кургана.

Отмечается, что в ИК-2 работают участки металлообработки, литейное производство, столярный, швейный и сувенирный участки, обувной цех. Лимит наполнения ИК-2 составляет 1 250 человек. Всего на производстве трудоустроено 82 осужденных.