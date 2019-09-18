Калининград, , 17:47 — REGNUM В Калининградской области с 9 по 15 сентября от укусов клещей пострадало 134 человека, из которых 24 были детьми, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. У трёх пациентов обнаружена болезнь Лайма. Ровно столько же заразились инфекцией и в первую неделю сентября, а у одного пациента был обнаружен клещевой энцефалит.

Всего с начала сезона от укусов клещей в Калининградской области пострадали свыше 5,1 тыс. человек. Из них 1389 детей.