Брянск, , 17:44 — REGNUM Жительницу Рогнединского района Брянской области осудили за неуплату алиментов своему малолетнего ребёнку. Женщина задолжала свыше 40 тысяч рублей. Дубровский районный суд отправил мать в колонию, сообщили 18 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

За неуплату алиментов женщину привлекали к административной и уголовной ответственности. Установлено, что она без уважительных причин не выплачивала своему ребёнку деньги с ноября 2018 года по март 2019 года. В итоге образовалась задолженность в сумме свыше 40 тыс. рублей.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.