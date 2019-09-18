Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Прокуратура Ленинградской области завершила проверку Гатчинской епархии РПЦ после случая, когда священник допустил жестокое обращение с младенцем во время обряда крещения.

«Выявлены нарушения требований федерального законодательства», — сообщили 18 сентября в надзорном ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 10 августа 2019 года во время обряда крещения годовалого мальчика, который проводил игумен о. Фотий (Нечепоренко). На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что священник с силой целиком окунал кричащего малыша в купель с водой, не позволяя испуганной матери забрать ребенка.

В прокуратуре подтвердили, что священнослужитель в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине допустил «агрессивное поведение по отношению ребенку, выразившееся в применении к нему физической силы и причинении телесных повреждений».

Причем, обряд не был прекращен, несмотря на попытки родителей и родственников ребенка помешать неправомерным действиям.

«Действия священнослужителя, повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами прав несовершеннолетнего», — констатировали в прокуратуре Ленобласти.

В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Ранее органы СКР по итогам проверки отказали в возбуждении уголовного дела в отношении игумена Фотия.

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Напомним, после инцидента, вызвавшего общественный резонанс, игумен Фотий был запрещен в священнослужении сроком на год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан высказал сочувствие родителям и крестным ребенка и принес свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии. Фотий также извинился перед матерью ребенка.

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