Севастополь, , 17:33 — REGNUM Акция «Розовая ленточка» пройдёт в Севастополе с 20 по 22 сентября — в ее рамках на площади Нахимова будет работать мобильная амбулатория по диагностике рака груди. Об этом 18 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

«Все желающие смогут получить консультации докторов и пройти маммографию. Также будет организованы мастер-классы по самодиагностике рака молочной железы», — отметили организаторы мероприятия.

По их словам, акция будет идти на протяжении трёх дней с 10:00 до 17:00.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента здравоохранения города, более 10 тысяч севастопольцев живут со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок.

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