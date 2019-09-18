Магас, , 17:23 — REGNUM В Ингушетии установлен очередной факт мошенничества при получении выплат, полагающихся беременным и матерям с детьми. На этот раз в руки правоохранителей попал глава компании «Бизе», сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе СКР по региону.

Было установлено, что в декабре 2018 года руководитель общества с ограниченной ответственностью внес в документы ложные сведения о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком. Данные он предоставил в отчетах в Фонд социального страхования. При этом полученная им незаконно сумма составила около 600 тыс. рублей.

В настоящее время 34-летний бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, которое Следственный комитет возбудил по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Напомним, что в январе 2019 года в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении руководителя компаний «Амина» и «Камелот», которая в течение двух лет предоставляла недостоверные сведения в Фонд социального страхования и «заработала» на беременных более 3,6 млн рублей.

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