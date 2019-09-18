Ростов-на-Дону, , 17:22 — REGNUM Шторм, обрушившийся на Ростовскую область, может стать причиной подтопления населённых пунктов. Об этом информируют спасатели со ссылкой на прогноз погоды синоптиков.

«На устьевом участке реки Дон и Таганрогском заливе существует вероятность подтопления низменных и прибрежных территорий населенных пунктов, автомобильных дорог и социально-значимых объектов», — говорится в сообщении ростовского управления по делам ГО и ЧС.

Жителям региона рекомендуют в экстренных ситуациях обращаться к спасателям. Бригады в связи с непогодой перешли на усиленный вариант несения службы.

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