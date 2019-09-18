Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону спасатели перешли на усиленный режим несения службы. Это связано со стихией, ударившей по региону и областному центру.

Синоптики предупреждают, что грозовые дожди будут лить до конца суток 19 сентября. Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что удара стихии в Ростове-на-Дону не выдержали деревья. Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что зелёные насаждения рухнули на припаркованные автомобили и территорию детского сада. Информации о пострадавших нет.

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