Владикавказ, , 17:12 — REGNUM В Северной Осетии убит мужчина. Он стал жертвой конфликта из-за ситуации на дороге. Инцидент произошел в городе Владикавказе 17 сентября. Два водителя не смогли мирно выяснить отношения, когда один из них спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

В ходе ссоры, переросшей в драку, один из них ударил несколько раз ножом 34-летнего жителя села Хумалаг. Он скончался от ножевых ранений в больнице Владикавказа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 23-летний житель Дигоры, ранее судимый за кражу. Его опознал брат погибшего, который находился в момент преступления в машине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».