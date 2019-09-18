Симферополь, 18 сентября 2019, 17:06 — REGNUM Жители Симферополя негодуют по поводу засилья маршрутных автобусов с неисправной топливной и выхлопной системой двигателя, передаёт 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Люди также обращают внимание на обещания властей снизить тарифы за проезд, в случае если перевозчики не приведут свои транспортные средства в надлежащий вид.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти снизят стоимость проезда, чтобы повлиять на местных перевозчиков.
Об этом: В Крыму могут снизить цены на проезд в пассажирском транспорте