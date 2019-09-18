Симферополь, , 17:06 — REGNUM Жители Симферополя негодуют по поводу засилья маршрутных автобусов с неисправной топливной и выхлопной системой двигателя, передаёт 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Город заполонило множество старых «Богданов», которые настолько сильно коптят, что пешеходы и проезжающие рядом водители буквально задыхаются. Глава Крыма вроде анонсировал летом борьбу с неопрятными перевозчиками, а их по факту ещё больше стало», — пишет в Facebook житель Симферополя Анатолий.

Люди также обращают внимание на обещания властей снизить тарифы за проезд, в случае если перевозчики не приведут свои транспортные средства в надлежащий вид.

«С людей берут по 17 рублей за проезд, хотя кое-кто грозился вернуть его до 13 рублей. Пустые обещания, да и только», — пишет Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти снизят стоимость проезда, чтобы повлиять на местных перевозчиков.

Об этом: В Крыму могут снизить цены на проезд в пассажирском транспорте