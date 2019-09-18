Лобня, Московская область, , 17:01 — REGNUM В Московской области проинспектировали состояние инфраструктуры станций железнодорожного направления «Лобня» и «Долгопрудный». Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области, в мероприятии принял участие глава ведомства Олег Баженов и представители ОАО «РЖД».

Состояние платформы «Лобня» на улице Маяковская признали неудовлетворительным. Как заявил Баженов, она замусорена, отмечается явные нарушения правил чистоты, порядка и благоустройства.

«Это нарушение будет занесено в протокол и подлежит скорейшему устранению. Во избежание повторения ситуации необходимо разделить ответственность администрации и РЖД за содержание станции и прилегающей к ней территории, — заявил он.

По словам Баженова, ранее в ходе проверок норм соблюдения чистоты и порядка на станциях Московской области инспекторы выявили 16 нарушений. Это замусоренность, незаконные объекты торговли и рекламы. Также устранили 15 нарушений на станциях «Шереметьевская», «Хлебниково», «Водниково» и «Долгопрудная».

"По девяти замечаниям инспекторов Госадмтехнадзора приняты меры на станции «Новодачная», сейчас здесь производится снос незаконно размещенных неметаллических строений», — добавил глава Госадмтехнадзора.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье привели в порядок мост, территорию и фасад железнодорожной станции «Голутвин».

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