Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Участники поддерживают осуждённого на 3,5 года колонии 24-летнего актёра Павла Устинова.

Тверской суд Москвы признал его виновным в травмировании сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста оппозиции 3 августа.

Участники подходят поодиночке с плакатом к двери здания, разворачивают лист, фотографируются и уже спустя несколько секунд оставляют место для другого пикетчика. Таким образом они выполняют требования законодательства по проведению одиночных пикетов, не требующих согласования с органами власти. В разгар акции у места, где она проводилась, выстраивалась очередь из желающих встать с плакатом.

Стоит отметить, что на плакатах немало надписей в поддержку других фигурантов московских событий лета 2019 года.

Дело актёра Павла Устинова приобрело резонанс из-за многочисленных видео, на которых с разных ракурсов запечатлён момент задержания. Из кадров не следует, что мужчина участвовал в московских протестах и оказывал деятельное сопротивление сотрудникам.