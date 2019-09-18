Магас, , 16:49 — REGNUM Команда Ингушетии на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019» выиграла 29 млн рублей. Она стала лидером по сумме грантов среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили в управлении по делам молодежи минобрнауки Ингушетии. Отмечается при этом, что команда республики была самой малочисленной на форуме — 240 человек.

Второе место заняли представители Дагестана, получившие более 23 млн рублей, третье — Карачаево-Черкесия — 12,940 млн рублей, пишет «Интерфакс-Юг». Далее идут Северная Осетия с суммой выигранных грантов 11,370 млн рублей и Чечня — 9,440 млн рублей.

Замыкает список Ставропольский край, на территории которого уже в 10-й раз проходил молодежный форум. Команда Ставрополья, несмотря на то, что была самой представительной на «Машуке», выиграла всего 8,480 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» приняли участие более 3000 человек. Он проходил с 9 по 29 августа в городе Пятигорске в три смены: «ПРОфессионалы РФ», «ПРОактивное общество», «Я — лидер!».