Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM В ноябре 2019 года году в Ростовской области состоятся повторные выборы атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

Как отметил войсковой атаман Виктор Гончаров, в 2018 году состоялся отчётно-выборный войсковой Круг, на котором казаки единогласно избрали войсковым атаманом. Однако штабом войска и полпредством президента РФ в Южном федеральном округе не была соблюдена должным образом процедура согласования избранного войскового атамана.

«Нам необходимо провести повторные выборы войскового атамана. Сложившаяся юридическая коллизия не имеет иного решения», — сказал Гончаров.

Дата Большого круга назначена на 23 ноября 2019 года. Войсковой атаман Гончаров «исполняет свои атаманские обязанности вплоть до процедуры выборов».

ИА REGNUM напоминает, что атаманом Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров был избран в 2013 году, в 2018 году казаки переизбрали его на второй срок.