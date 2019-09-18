Талдом, Московская область, , 16:44 — REGNUM В Кошелеве и Николо-Кропотках (Талдомский г.о.) открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, ФАПы открыты для обслуживания 1,5 тыс. жителей из 38 населенных пунктов. ФАПы полностью укомплектованы мебелью и оборудованием: закуплены электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, портативные аппараты ИВЛ, спирометры, пульсоксиметры. В каждом ФАПе прием будут вести фельдшер и медсестра.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом Центре спортивной медицины в Мытищах с начала 2019 года обследовали более 4,5 тыс. детей в возрасте от 7 до 16 лет.

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