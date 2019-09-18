п.г.т. Ивня, , 16:47 — REGNUM Дуб черешчатый, который растёт в посёлке городского типа Ивня Белгородской области, включили во Всероссийскую программу «Деревья — памятники живой природы». Проект направлен на поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев и курируется Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ, сенаторским клубом Совета Федерации при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства, сообщили 18 сентября в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Дереву примерно 370 лет, за эти годы оно выросло на 30 метров в высоту. По легенде, прежде в Ивне росло два мощных дуба — «Адам» и «Ева». «Адама» или спилили в зените роста из-за болезни, или срубили немцы в годы оккупации. «Ева» устояла и претендует сейчас на звание памятника живой природы.

Сейчас в Национальный реестр старовозрастных деревьев включено 18 старожилов из Белгородской области — 15 дубов, по одной сосне, груше и тополю. Памятниками живой природы официально признано четыре дерева.