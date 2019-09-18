Симферополь, 18 сентября 2019, 16:40 — REGNUM В Симферополе почти вдвое увеличили территорию парка им. Гагарина. Об этом 18 сентября сообщила глава администрации города Наталью Маленко.
Отметим, горожане неоднократно отмечали в соцсетях отсутствие обустройства и уборки вышеуказанных территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве города сообщили, что застройщик, который возвёл в симферопольского сквере «Мир» многоэтажный дом, пообещал не делать там парковку.
Об этом: Застройщик симферопольского сквера пообещал горожанам обойтись без парковки