Владикавказ, , 16:34 — REGNUM В Северной Осетии попала под статью о превышении полномочий заместитель управления Росприроднадзора. Чиновница выдала незаконное разрешение на строительство высоковольтных линий электропередачи в границах государственного природного заказника «Цейский». Ущерб от ее действий составил 7,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, с просьбой о предоставлении сведений о возможном нахождении одной из территорий, по которой должна была пройти высоковольтная линия, в охранной зоне, обратилось в Росприроднадзор научно-производственное предприятие «Омега» в 2017 году. Однако 64-летняя заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования республики предоставила недостоверную информацию.

По документам, подписанным ею, данный участок находился не в охранной зоне, в то время как на самом деле это была особо охраняемая природная территория. В результате незаконных действий чиновницы государству был нанесен значительный ущерб. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.