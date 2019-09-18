Таганрог, Ростовская область, , 16:30 — REGNUM Из-за аварии на Донском техническом водоводе на территории станции Недвиговка (Ростовская область) жители Таганрога остались без воды. В ближайшие дни в городе будут работать пункты раздачи воды.

Как уточняет администрация муниципалитета, в период с 23 по 27 сентября в Таганроге будут работать пункты раздачи воды из автоцистерн по 21 адресу. Привозной водой будут обеспечены также 23 социальных объекта.

«Периодичность подвоза технической воды определяется по мере необходимости, по заявкам ответственных лиц объектов и населения города», — уточняют в горадминистрации.

Заявки операторы аварийно-диспетчерской службы принимают в круглосуточном режиме.