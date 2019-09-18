Москва, 18 сентября 2019, 16:27 — REGNUM В РФ следует внедрять форматы непрерывного образования для людей всех возрастов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая 18 сентября, на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, World Skills — международная некоммерческая ассоциация, целю которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.