Москва, , 16:27 — REGNUM В РФ следует внедрять форматы непрерывного образования для людей всех возрастов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая 18 сентября, на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Владимир Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив выставочную зону инновационных проектов по ключевым направлениям АСИ – образование, медицина, городское и технологическое развитие Kremlin.ru

«Семь лет назад именно АСИ выступил с инициативой присоединиться к World Skills. Участие в этом международном движении победы нашей сборной стали стимулом для всей системы подготовки кадров. Используя полученный опыт нужно развивать передовые модели обучения профессиям будущего. Внедрять форматы непрерывного образования людей всех возрастов», — сказал президент РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, World Skills — международная некоммерческая ассоциация, целю которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.