Грозный, , 16:17 — REGNUM Команда КВН из Чечни стала обладательницей Гран-при IХ Международного фестиваля детского КВН, который прошел в Анапе. В нем приняли участие более 120 команд из России и ближнего зарубежья. Команда «Юные Кадыровцы» смогла пробиться в финал вместе с еще 28 участниками.

Чеченская команда КВД представляет Единую детско-юношескую организацию имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Наша победа — это результат бесконечной поддержки главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова», — написал на своей странице в соцсети Instagram министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов.

По его словам, ещё одним радостным событием для кавээнщиков Чечни стало приглашение на Всероссийскую юниор-лигу КВН.

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