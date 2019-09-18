Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону разбушевалась стихия. Очевидцы сообщают о том, что порывы ветра деревья не выдерживают. Несколько зелёных насаждений рухнули на припаркованные автомобили.

«На улице Пушкинской ветка упала на машину и продолжает давить на авто. Хозяину нужно срочно выйти и убрать ветку, иначе скоро она раздавит стекло. Номера телефона в машине нет», — поделился автор фотоснимком в паблике «Ростов Главный».

Также горожане сообщают о том, что ветки деревьев упали на проспекте 40-летия Победы, на улицах Мечникова у школы №57, Юфимцева. Автомобили пострадали на улицах Ильича, Чемордачка, Текучёва.

Известно, что дерево рухнуло на территорию детского сада на улице Восточной. Пострадавших нет.