Кембридж, Великобритания, , 16:04 — REGNUM Массовый космический симулятор Elite Dangerous в рамках нового обновления 18 сентября получит новое руководство и премиальную валюту. Об этом сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что новое обновление принесет с собой контент, который будет интересен новичкам. Их будет обучать инструктор Федерации пилотов Тео Акоста, отмечается, что новое учебное пособие полностью озвучено на всех языках, поддерживаемых Elite Dangerous. Также в игре появится новая валюта ARX.

Читайте также: Call of Duty: Modern Warfare присвоен рейтинг 17+ за жестокие сцены

Релиз Elite Dangerous состоялся в марте 2014 года, её разработкой занимается студия Frontier Developments. Это уже четвертая игра в серии известных космосимов, самая первая игра Elite с процедурно генерируемым миром вышла в 1984 году.

Читайте ранее в этом сюжете: К десятилетию League of Legends выпустят книгу с описанием мира игры