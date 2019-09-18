Москва, , 16:00 — REGNUM В Москве строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково» начнется в 2019 году. Об этом 18 сентября сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Завершение строительства планируется на 2022 год.

На новом участке желтой ветки длиной 5,2 км будет две станции: «Пыхтино» в районе одноименной деревни и «Внуково» — на территории паркингов аэропорта. Проект согласовали с местными жителями.

Бочкарев отметил, что строительство метро в районе аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» пока не планируется.

Продление Калининско-Солнцевской линии не только сделает «Внуково» более доступным, но и улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в Новой Москве, особенно, в районах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе.

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта «Внуково» вырастет в 1,5 раза в ближайшие годы. Благодаря строительству новой станции метро авиапассажиры смогут выбрать оптимальные маршруты для поездки в аэропорт. Им будут доступны метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личная машина.