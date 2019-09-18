Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM В одном из частных центров развития в Нур-Султане произошло массовое отравление детей, в результате которого пострадали от 8 до 10 воспитанников. Об этом 18 сентября заявил руководитель управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин, сообщает издание Nur.kz.

По его словам, в настоящее время создана комиссия, которая проводит проверку. Жангозин отметил, что частные дошкольные образовательные учреждения работают по отдельному предпринимательскому кодексу.

Дальнейшие меры будут приниматься, если удастся выявить какие-либо нарушения, добавил глава управления. Кроме того, в детских садах Нру-Султана планируется провести мониторинг питания.

Напомним, в начале сентября восемь учеников одной из школ в Туркестанской области Казахстана были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом.

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