Кабанский район, Бурятия, , 15:57 — REGNUM В Бурятии нашли предпринимателя из Прибайкальского района, без вести пропавшего полгода назад. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Индивидуальный предприниматель пропал сразу после удачной сделки с крупной суммой денег. Его партнёр обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по статье за убийство, и начато расследование.

«Следователь совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции по крупицам собирали информацию о пропавшем мужчине: о его привычках, связях, проверяли окружение, запрашивали информацию о нём в соседних регионах, отслеживали магистральные, железнодорожные и авиационные сообщения», — отмечается в сообщении СКР.

Однако через полгода поисков выяснилось, что мужчина не был убит, а очень даже жив и невредим. Его удалось найти среди послушников Спасо-Преображенского мужского монастыря в селе Посольское Кабанского района.

Экс-предприниматель рассказал, что после сделки решил оставить мирскую жизнь, уехал в монастырь и поступил на церковную службу. При этом никого о своём решении не предупредил. Таким образом, уголовное дело было прекращено.