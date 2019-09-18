Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Проект четырех новых станций Красносельско-Калининской (коричневой) линии Петербургского метрополитена подготовят специалисты петербургской компании «Ленметрогипротранс».

Согласно данным госзакупок, «Ленметрогипротранс» выиграл конкурс у конкурента, АО «Метрогипротранс» из Москвы, снизив начальную (предельную) цену контракта с 990 млн до 743 млн рублей.

Подрядчик должен будет разработать проект строительства участка метро от будущей станции «Казаковская» до будущей станции «Сосновая поляна» до 31 августа 2023 года.

Между этими двумя станциями на участке протяженностью около 8 км появятся станции «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Будущий участок метро должен быть рассчитан на пропуск 40 пар поездов в час.

В середине августа 2019 года на станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») будущей Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии петербургского метро начали строить наклонный ход. Также идет проходка перегонного тоннеля второго пути от «Казаковской» до станции «Путиловская».

Первый участок шестой линии метрополитена, от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», должен быть построен к концу 2022 года.

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