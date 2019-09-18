Москва, , 15:56 — REGNUM Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал прогноз онколога Алексея Масчана о резком увеличении смертности от рака «шоковой атакой». Об этом он заявил 18 сентября изданию Nation News.

Онищенко, ныне первый зампред комитета Госдумы по образования и науке («Единая Россия»), назвал поведение онколога некорректным и предположил, что Масчан хочет поднять к себе интерес. По его словам, вряд ли Масчан располагает репрезентативныи оценками, а шокирующая информация может повредить людям.

«Этот врач устраивает шоковую атаку, только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется», — сказал Онищенко.

Он заключил, что проблема раковых заболеваний и медикаментов действительно требует решения, но людей ею пугать не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан предупредил о возможном всплеске в России смертности от рака из-занехватки дорогих препаратов.

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