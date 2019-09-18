Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону осуждён бывший начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофор Г. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как следует из материалов уголовного дела, бывший чиновник подписал незаконные решения о возмещении НДС фирмам-однодневкам. Деяния нанесли ущерб бюджету в размере свыше 400 млн рублей. Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» отношении теперь уже руководителя налоговой инспекции было возбуждено в 2015 году. Фигурант уголовного дела считает, что его действия должны квалифицироваться по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Издание «Коммерсант-Юг» уточняет, что бывшему чиновнику назначено наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы. Отбывать название Г. должен в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.