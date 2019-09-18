Череповец, Вологодская область, , 15:51 — REGNUM В эти дни отмечает столетний юбилей Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова (НИУИФ).

В честь знаменательной даты в Череповце прошла научно-практическая конференция «АО «НИУИФ»: 100 лет развития науки и производства».

Весь сентябрь коллектив учреждения принимает многочисленные поздравления. Благодарность «За большой вклад в развитие химической отрасли и заслуги в научно-исследовательской деятельности» была объявлена президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подписал указ о награждении четырех сотрудников института государственными наградами.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов направил коллективу НИУИФ поздравительное письмо.

«Своими исследованиями и прикладными разработками Институт создал фундамент передовых технологий, который обеспечил создание самой мощной в мире по объемам производства и ассортименту выпускаемой продукции отрасли минеральных удобрений, — говорится в тексте письма. — Благодаря разработкам института отрасль минеральных удобрений России активно развивается на основе ресурсосберегающих технологий с минимальным воздействием на окружающую среду».

Накануне также прошел торжественный вечер в честь юбилея института. На нем четыре сотрудника АО «НИУИФ» были удостоены звания «Почетный химик», шесть — Почетной грамоты Минпромторга, благодарственные письма от губернатора Вологодской области получили пять работников института, пять человек удостоены благодарственных писем и Почетной грамоты мэра Череповца. Двое ученых награждены Почетным знаком Ордена «За заслуги перед химической индустрией России» I степени и два — II степени.

«100-летний юбилей — это грандиозный праздник, — произнес во время поздравительной речи генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Вы — основатели всей агрохимии и в Советском Союзе, и в современной России. Ваши наработки используются на всех предприятиях нашей страны и за рубежом. По сути, вся химическая отрасль по производству комплексных фосфорных минеральных удобрений построена вашим научным коллективом».

Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова был учрежден 12 сентября 1919 года. Коллектив внес значительный вклад в создание фундамента отрасли минеральный удобрений. В разное время в НИИ работали видные ученые: Я. Самойлов, Э. Брицке, Д. Прянишников, С. Вольфкович, А. Соколов, М. Каталымов. Ученые принимали участи в знаменитой экспедиции академика РАН Александра Ферсмана по разведке Хибинского месторождения апатит-нефелиновых руд. Институт занимается вопросами, связанными с производством и использованием минеральных удобрений, методами обогащения и переработки сырья, применением удобрений в сельском хозяйстве, способами получения серной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов, эффективностью применения удобрений. С 2002 года входит в группу «ФосАгро», активно обеспечивает научно-техническое сопровождение работы ее подразделений. Специалисты института проводят научно-исследовательские и опытно-промышленные испытания, осуществляют патентно-лицензионное сопровождение, выполняют технико-экономические обоснования, проектную и рабочую документацию и т. д. НИУИФ является держателем около 70 патентов по различным технологиям переработки фосфатов и производства удобрений. По проектам института в России и за рубежом были построены более 80 технологических установок по производству минеральных удобрений, фосфорной и серной кислот, промышленных солей.

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