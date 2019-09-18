Бангкок, , 15:52 — REGNUM В департаменте развития бизнеса Таиланда открыли «Корейско-тайский центр обмена технологиями». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи.

По их словам, цель данного центра — поддержка технологических обменов компаний, организация межправительственных консультаций.

В настоящее время данные центры существуют в пяти странах, таких как Индонезия, Иран, Вьетнам, Перу и Индия.

Известно, что на церемонии открытия центра присутствовало более 30 человек, включая представителей южнокорейских средних и малых предприятий.

По словам представителем министерства, после открытия «Корейско-тайского центра обмена технологиями» прошли двусторонние консультации, на которых присутствовали представители 15 южнокорейских и 90 тайских компаний.