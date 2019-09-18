Симферополь, 18 сентября 2019, 15:47 — REGNUM Застройщик, который возвёл в симферопольского сквере «Мир» многоэтажную высотку, пообещал не делать там парковку. Об этом 18 сентября сообщила глава администрации города Наталья Маленко.
Как сообщало ИА REGNUM, 19-этажный дом в симферопольском сквере «Мир» возвела ООО «Группа компаний «Владоград», владельцем которой является бывший депутат симферопольского горсовета Владимир Михайлов. После воссоединения полуострова с Россией высотку внесли в перечень запрещённых к строительству объектов, однако позже архитектурно-градостроительный совет Крыма разрешил возобновить работы.
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