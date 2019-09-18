Симферополь, , 15:47 — REGNUM Застройщик, который возвёл в симферопольского сквере «Мир» многоэтажную высотку, пообещал не делать там парковку. Об этом 18 сентября сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

«Там не будут устраивать места для парковки автомобилей. У застройщика есть обязательства сделать этот парк таким же, каким он был ранее — открытым и свободным для доступа. Вскоре мы проведём собрание с жителями микрорайона, вместе пройдём по проекту и обсудим его. Переживать ни о чём не надо: территория останется парковой зоной», — заверила глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-этажный дом в симферопольском сквере «Мир» возвела ООО «Группа компаний «Владоград», владельцем которой является бывший депутат симферопольского горсовета Владимир Михайлов. После воссоединения полуострова с Россией высотку внесли в перечень запрещённых к строительству объектов, однако позже архитектурно-градостроительный совет Крыма разрешил возобновить работы.

Читайте также: У симферопольцев нагло отбирают очередной парк